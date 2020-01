© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne de Il Gazzettino, in casa Pordenone è mister Attilio Tesser ad aver fatto il punto della situazione quando la ripresa del campionato è ormai vicina: "Se devo essere sincero questa volta la sosta non è arrivata gradita perché stavamo andando bene. Anche se qualche ragazzo aveva cominciato a dare segnali di stanchezza, limitati dal grande spirito di sacrificio che stanno dimostrando tutti. Ma ripeto: quello che abbiamo fatto nella prima parte di stagione è sicuramente bello, ma non deve farci perdere le nostre caratteristiche".

Nota quindi al mercato: "E' un compito che spetta alla società. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, vagliando alcune ipotesi".