Pordenone, Tesser: "Vogliamo conquistare il pass per la semifinale playoff"

"Vogliamo conquistare il pass per la semifinale playoff. Sarebbe un ulteriore passo importante dopo quanto (tanto) fatto finora. Daremo tutto per centrare l’obiettivo. Così da poter avere qualche giorno di riposo che in questo periodo è davvero prezioso”.

Nella conferenza stampa odierna, che anticipa il match contro la Cremonese, esordisce così il tecnico del Pordenone Attilio Tesser. Che, come riferiscono i canali ufficiali neroverdi, prosegue poi: "Abbiamo qualche problema in difesa. Sono fuori De Agostini, Bassoli e Vogliacco, mentre Gasbarro non è al meglio. Sicuramente Strizzolo giocherà, vediamo se dall’inizio o a gara in corso. Fargli ritrovare minuti è importante dopo l’infortunio e in ottica playoff”.

Sul suo ritorno a Cremona: "Sarà la prima volta per me a Cremona da avversario dopo la conquista della promozione in B. Sono molto legato alla città e a tutto l’ambiente. Avremo di fronte una squadra molto forte, che non ha trovato subito la strada giusta e poi è stata brava a conquistare la salvezza anticipata”.