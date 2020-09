Pres. Pescara: "Esposito? Profilo importante per noi se va via dall'Inter"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, intervenuto ai microfoni dell'emittente locale abruzzese Rete8 ha fatto il punto sul mercato del club a una settimana dal via del campionato di Serie B. Obiettivo un attaccante, con il nome di Sebastiano Esposito emerso nelle ultime ore: "Ci sono sempre i soliti nomi, questa settimana dovremo essere bravi a portare qui l'attaccante. Esposito? Credo che non sia in uscita dall'Inter, ma se dovesse esserlo allora potrebbe diventare un profilo importante per noi".