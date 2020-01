Pres. Pescara: "Niente di definito con la Juventus per Brunori e Mota"

© foto di Federico Gaetano

Si vocifera molto circa i possibili innesti del Pescara, ed ecco quindi che, come riferisce il Corriere dello Sport, torna a fare chiarezza su tutto il patron del Delfino Daniele Sebastiani: "Beruatto e Muratore sono bravi giocatori, ma noi siamo in difesa e a centrocampo ben messi.. Non c'è nulla di definito con la Juventus under 23 per Brunori. Se i bianconeri cercano una punta avranno valutato anche Brunori ma io non ho parlato con nessuno. Mota Carvalho è un ottimo attaccante che credo però sia destinato al mercato estero. Pettinari? Il suo nome è uscito fuori credo perché l'identikit del giocatore che vogliamo ha le sue caratteristiche e cioè un giocatore bravo anche ad attaccare la profondità, ma è del Trapani e credo che difficilmente i siciliani si priveranno di un giocatore che ha fatto 7 gol".

E su altre chiacchierate uscite: "Memushaj? Un giocatore forte ha mercato, ma siccome è forte lo teniamo con noi ovviamente, a meno che non sia lui, ma non credo, a chiedere di andar via. Su Scognamiglio posso dire che il ragazzo resterà con certezza assoluta a Pescara così come Crecco con cui non abbiamo nessun problema perché è un giocatore di valore come altri sui compagni che abbiamo in organico".