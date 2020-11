Pres. Pisa: "Classifica? Mi preoccupano di più altre dinamiche relative al mondo del calcio"

Come riferisce tuttopisa.com, all'emittente tv pisana 50 Canale il presidente del Pisa Giovanni Corrado ha fatto il punto della situazione circa il momento dei suoi: "La classifica la guardo come tutti ma ci sono molte altre cose relative a dinamiche societarie e al mondo di calcio che mi preoccupano di più. Non voglio lamentarmi per la situazione sanitaria, anche perché abbiamo avuto pochi contagi eccezion fatta per Loria che comunque è pronto a riaggregarsi in gruppo e per la trasferta di Reggio Calabria sarà disponibile. Però l’Ascoli ha utilizzato il bonus con noi proprio prima della sosta e del ritorno alle gare casalinghe, seppur in uno stadio vuoto, e riprenderemo con un’altra trasferta complicata anche logisticamente considerando anche che la Calabria è zona rossa".