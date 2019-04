Pulcinelli prima di Ascoli-Venezia: "Stima immutata per Cosmi"

Weekend di Pasqua che propone per Serse Cosmi un incrocio con il suo passato. Il Venezia affronterà, infatti, l'Ascoli al Del Duca per una sfida importante per la salvezza del club lagunare. In vista della gara sono arrivate via social alcune parole del presidente dei bianconeri Massimo Pulcinelli, oggi riprese dal Corriere del Veneto: "Ascoli-Venezia — ha scritto Pulcinelli via social — sarà una gara importante e fondamentale per noi per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Occorre il Del Duca pieno, senza scuse. Serve l’uomo in più. Un ringraziamento va riservato a Serse Cosmi perché con la salvezza conquistata con un grande lavoro lo scorso anno, che senza dubbio replicherà anche in questa stagione a Venezia, ci ha permesso di arrivare ad Ascoli e prenderci cura di questa squadra e di questa società con passione e maggiore tranquillità. Anche se le scelte societarie sono ricadute su un tecnico con caratteristiche diverse, la mia stima nei suoi confronti è immutato".