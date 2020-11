Reggiana, Radrezza: "Vittoria meritata, abbiamo avuto paura per via del Covid"

Il trequartista della Reggiana Igor Radrezza ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria sul Venezia, arrivata anche grazie ad un suo gol.

Igor, cosa vi ha detto il mister dopo la partita?

“Ci dice quello che ci ha detto nell’ultimo anno e mezzo. E’ un allenatore che ci mette il cuore, siamo una squadra unita e quello che abbiamo passato nelle ultime due settimane non lo auguro a nessuno. Abbiamo avuto davvero tanta paura, perché il Covid ha colpito tutta la squadra. Questa vittoria in primis va a noi stessi, che ce la meritiamo”.

Raccontaci questi 19 giorni: come sono stati?

“Infiniti, con un tampone ogni giorno e durante i quali non si è più parlato di calcio. Non vedevamo l’ora di scendere in campo e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi”.

La dedica della vittoria a mister Alvini, ma anche alla tua ragazza che ha compiuto gli anni ieri.

“La dedica va a lei, alla sua famiglia, alla mia e ai miei amici più cari”.

Fino a due anni fa eri in Serie D: tanti si chiedono come mai ora in Serie B stai facendo benissimo.

“Io credo che ogni giocatore abbia il suo percorso, con alti e bassi. Sta nella volontà e nelle capacità di ognuno riuscire ad emergere Oggi ho fatto gol e ho contribuito ad una vittoria che ci siamo meritati”.

Dove la vedi questa Reggiana a fine anno?

“La vedo forte. Non è presunzione, ma secondo me possiamo fare un altro grande campionato”.