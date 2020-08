Reggiana, rinnovato il contratto di utilizzo del Mapei Stadium-Città del Tricolore

Siamo felici di confermare, al termine di una stagione che passerà agli annali come quella della “rinascita granata”, un ulteriore e graditissimo gesto di apertura da parte della società Mapei Stadium S.r.l. nei confronti di AC Reggiana 1919 per quanto concerne l’utilizzo dello stadio cittadino.

Dopo le importanti concessioni riferite all’uso straordinario della struttura in occasione dei Play Off appena conclusi, siamo lieti di comunicare che nei giorni scorsi il club granata ha raggiunto e già sottoscritto l’accordo riferito all’uso del “Mapei Stadium – Città del Tricolore” per la stagione 2020-2021 in occasione delle gare di campionato e Coppa Italia di Serie B; ci preme segnalare con piacere e gratitudine un rilevante sconto riconosciuto quale contributo economico rispetto a quanto previsto dal contratto d’affitto nella “opzione serie B”.

Anche per questa ragione, oltre all’onore di giocare in uno degli stadi più belli d’Italia che radica le proprie origini nei fasti granata e vanta uno dei manti erbosi migliori d’Europa, esprimiamo la nostra riconoscenza per quanto riservato, confermando l’intento di proseguire quel percorso post fallimento basato sulla correttezza e serietà dei rapporti.