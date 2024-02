Ufficiale Reggiana, rinnovo del prestito per Vergara. Rimarrà in Emilia fino al 2025

Antonio Vergara rimane a Reggio Emilia. Il classe 2003 si è rotto il crociato a settembre e dovrà restare fermo per parecchio tempo. Il centrocampista vestirà dunque la maglia granata fino a giugno 2025, non sino al termine della stagione come precedentemente stabilito con il Napoli. “È ufficiale il rinnovo di Antonio Vergara: il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia granata fino al 30 giugno 2025, a seguito del prolungamento del prestito dalla SSC Napoli.

Con l’auspicio di vederlo presto indossare di nuovo la maglia granata, AC Reggiana augura ad Antonio di completare positivamente il proprio percorso di recupero. Ti aspettiamo presto!”