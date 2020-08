Reggina, ag. Corazza: "Non ha rifiutato Palermo e non è vicino al Modena"

vedi letture

Intervistato da Strettoweb.com il procuratore Andrea D’Amico ha parlato della situazione di Simone Corazza, attaccante protagonista della promozione della Reggina che però non sembra rientrare nei piani della società calabrese per la Serie B. Il procuratore ha voluto chiarire che il suo assistito non ha ancora deciso dove giocherà nella prossima stagione qualora dovesse lasciare Reggio Calabria: “Corazza non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena. Bisogna aspettare il mercato, è in evoluzione”.