Reggina-Brescia 2-1, le pagelle: si sblocca il Tanque Denis, non basta un grande Torregrossa

REGGINA-BRESCIA 2-1

Marcatori: 51' Crisetig (R), 56' Denis (R), 59' Ragusa (B)

REGGINA

Plizzari 6 - Nel primo tempo viene salvato dalla traversa di Ragusa, nel secondo viene però battuto dall'ex di turno. Salvato da Dessena dopo un'uscita alta non proprio perfetta.

Delprato 6 - L'ex Livorno diventa il jolly di Mimmo Toscano, dove lo metti sta e rende anche bene. Prestazione attenta la sua, con l'ingresso di Ayé non soffre tantissimo.

Cionek 6 - Due attaccanti non facili da fronteggiare come Ragusa e Torregrossa, soffre anche un po' soprattutto al cospetto dell'ex Trapani ma nel finale è impeccabile. Non perfetto nell'unico gol del Brescia.

Stavropoulos 6,5 - Esordio stagionale a Monza, sembra calato perfettamente nella realtà della Serie B. Non lesina interventi, fa a sportellate con gli attaccanti avversari. Bella scoperta per gli amaranto.

Situm 6 - Sacrificio e tanta corsa, svolge il compitino senza eccellere ma si dimostra utile ed affidabile. Sbaglia qualcosa in fase difensiva ma da premiare il grande sacrificio. (Dal 90' Loiacono sv).

Bianchi 6 - Il gregario di Toscano si rende protagonista di una buona prova, spostato anche a destra in alcune occasione scambiandosi con Situm. Battaglia nel finale.

De Rose 6,5 - Torna ad indossare la fascia da capitano al Granillo dopo lo scorso campionato da protagonista, come nell'ultima trasferta si dimostra adatto anche alla Serie B. Diga davanti alla difesa.

Crisetig 6,5 - Primo gol su punizione a Chiavari, adesso segna ancora anche di testa. Ci aveva provato anche nel primo tempo, nella ripresa ci riesce portando avanti la Reggina.

Di Chiara 6,5 - Ormai titolare al posto del capocannoniere Liotti, convincente soprattutto in fase di spinta. Diversi traversoni scodellati in mezzo alla ricerca dei centimetri di Denis.

Bellomo 7 - Prova autoritaria e di qualità per il dieci amaranto, mette in mostra tutte le qualità in una partita sicuramente non facile. Nel primo tempo prova il tiro in porta dalla distanza, nella ripresa pennella l'assist per Crisetig. (Dal 75' Rivas sv).

Denis 7 - Due rigori sbagliati, la panchina di Monza e adesso la scossa tanto attesa. Si sobbarca il peso offensivo della squadra di Toscano, sgomita con i difensori avversari e si sblocca con uno splendido calcio di punizione. (Dal 65' Lafferty 6 - Tiene alta la Reggina nei momenti di difficoltà, non gli riesce il colpo del KO nel finale).

BRESCIA

Joronen 6,5 - Nel primo tempo si ritrova a fronteggiare dei tiri non irresistibili della Reggina, su Crisetig prova a respingere ma deve arrendersi mentre il calcio di punizione di Denis è imparabile. Nel finale sfodera due grandi parate su Rivas e Lafferty.

Sabelli 5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal terzino di Lopez, in fase di spinta si vede pochissimo e non arriva mai sul fondo. Si dimentica di Crisetig nell'occasione del vantaggio amaranto.

Mateju 6 - Nelle poche occasioni in cui la Reggina prova ad assediare l'area di rigore del Brescia va un po' in sofferenza, per il resto non soffre tantissimo gli avanti di casa.

Chancellor 6 - Duello tra corazzieri quello con German Denis, tanti palloni alti intercettati. Non ha grandi responsabilità, prestazione sufficiente tutto sommato per lui.

Martella 5,5 - Bene in fase di spinta, meno in fase di non possesso. Soffre le avanzate di Situm lungo il suo versante, il primo gol amaranto nasce proprio dalla sua corsia.

Dessena 6 - Prova d'esperienza del centrocampista delle rondinelle, ci mette i muscoli quando c'è da far legna in mezzo al campo. Prova a rendersi pericoloso sulle palle inattive. (Dal 84' Ghezzi sv).

Van de Looi 5,5 - Un buon primo tempo, anche il gol sfiorato dalla distanza. Suggerisce il passaggio per i compagni ma nel secondo tempo va spegnendosi soffrendo la mobilità di Bellomo. (Dal 90' Spalek sv).

Jagiello 6 - Nulla da eccepire nella prova dell'ex Genoa, corre tanto in mezzo al campo per provare a battagliare con i portatori di palla avversari. Tanti i palloni giocati.

Zmrhal 5 - Non una grande prestazione, poco in partita e si muove pochissimo tra le linee. Imbeccato soltanto una volta ad inizio partita, per il resto sempre ben contenuto da De Rose. (Dal 58' Ayé 5 - Entra ma non da grande peso all'attacco del Brescia, si vede pochissimo).

Torregrossa 7 - Tecnicamente è uno dei migliori attaccanti della categoria, lo dimostra anche al Granillo. Spalle larghe e giocate da trequartista, manda in porta Ragusa in tre occasioni.

Ragusa 6,5 - Un calcio al Covid, torna titolare nel suo ex stadio e nel primo tempo non gira perfettamente. Ha due grandi occasioni, colpisce anche l'incrocio dei pali. Nella ripresa riapre subito l'incontro coordinandosi perfettamente.