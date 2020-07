Reggina, con Lafferty salgono a 26 gli over in rosa. Saranno almeno otto i partenti

vedi letture

Con gli arrivo di Menez e Lafferty, ufficializzato oggi, sale a quota 26 il numero di calciatore over (nati entro il 31 dicembre 1996) presenti nella rosa della Reggina, che si troverà necessariamente a sfoltire parte della squadra che ha portato alla Serie B: per il regolamento della Lega B, infatti, non si possono registrate e utilizzare più di 18 calciatori over.

Saranno quindi otto i partenti, se non di più, ma da questa base tuttoreggina.it, ha stilato la lista dei calciatori over:

PORTIERI (1): Guarna

DIFENSORI (6): Loiacono, Bertoncini, Rossi, Gasparetto, Blondett, Marchi

CENTROCAMPISTI (11): Garufo, Rolando, Bianchi, De Rose, De Francesco, Nielsen, Sounas, Bellomo, Rubin, Liotti, Zibert

ATTACCANTI (8): Denis, Corazza, Doumbia, Sarao, Reginaldo, Menez, Lafferty, Baclet