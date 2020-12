Reggina-Cremonese, formazioni ufficiali: squadre falcidiate dalle assenze. Guarna dal 1'

vedi letture

Due squadre in cerca di riscatto, una gara che si giocherà senza esclusione di colpi: queste le premesse di Reggina-Cremonese, valida per il 16^ turno del campionato di B.

Padroni di casa decimati dalla assenze, ma, come annunciato dal mister, spazio a Guarna tra i pali, mentre in difesa è Cionek a rimpiazzare lo squalificato Stavropoulos. In avanti confermato Rivas, mentre sulla trequarti sono Situm e Liotti a vincere i rispettivi ballottaggi con Rolando e Bellomo, intanti che Folorunsho sembrava già inamovibile. Assenze anche sul versante ospite, con Nardi, non al top della forma, obbligato in campo a posto di Ceravolo, fermo per tendinite.

Le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas

Cremonese (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Gustafson, Ghisolfi; Pinato, Ciofani, Nardi.