Reggina, effettuati altri test molecolari: tutti negativi al Covid-19. La nota della società

Buone notizie per la Reggina, in vista del match di domenica sera contro il Pisa, valido per l'8^ giornata del campionato di Serie B. Dopo le due positività al Covid-19 riscontrate nella giornata di ieri, il club ha effettuato nuovi test, che hanno dato esito negativo per tutti i tesserati.

Questa la nota della società calabrese:

"La Reggina comunica che il nuovo ciclo di tamponi e test sierologico a cui è stato sottoposto il "gruppo squadra" ha dato esito negativo per tutti i tesserati".