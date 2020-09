Reggina, in chiusura l'affare Falcinelli. Prossima settimana l'annuncio

Secondo quanto riferito da Sky Sport la Reggina sarebbe ai dettagli per l’arrivo in Calabria dell’attaccante Diego Falcinelli. Il classe ‘91 del Bologna, che lo scorso anno ha segnato tre reti in 29 presenze col Perugia in Serie B, dovrebbe essere ufficializzato all’inizio della prossima settimana.