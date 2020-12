Reggina, Rivas: "Tre punti pesanti. Dobbiamo migliorare, ma è la strada giusta"

Rigoberto Rivas, attaccante della Reggina, è intervenuto ai canali della TV ufficiale al termine della gara contro la Reggiana: "Sono contento per la vittoria della squadra. Sono tre punti pesanti. Sono un po' arrabbiato per le occasioni sciupate, ma adesso testa alla prossima partita. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e loro sono andati in difficoltà. Ho semplicemente seguito le indicazioni che mi sono state date. Dobbiamo migliorare in alcune cose, ma questa è la strada giusta".