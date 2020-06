Reggina, Taibi: "Volevo regalare una gioia a questa gente. Puntare alla Serie A subito? No"

vedi letture

Ai microfoni di TuttoB.com è intervenuto Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina neopromossa in Serie B: “Volevo rifarmi dopo quella parentesi sfortunata che ci vide scendere in B al termine del maledetto spareggio col Verona (nel 2001 quando difendeva proprio i pali della Reggina, ndr). Perché una retrocessione ti segna sempre. In cuor mio coltivavo la speranza di poter contribuire, un giorno, a regalare una grande gioia a questa gente. Oggi sono felice. Serie A il primo anno? No, faremo di tutto per allestire una squadra in grado di disputare un buon campionato, sperando di restare agganciati al gruppo delle prime. Nella prossima Serie B ci saranno 6-7 squadre che partiranno davanti a noi. Dovremo scalare posizioni. Anche quest'anno gli addetti ai lavori non ci collocavano tra le favorite, poi invece…”, ha concluso.