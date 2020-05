Riparte la B. Corrado: "Significa non essersi arresi e il Pisa ha la forza di andare avanti"

Anche il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato al Corriere dello Sport del ritorno in campo della Serie B a partire dal 20 luglio: “La decisione sulla ripartenza del calcio in Italia significa non essersi arresi ed avere ancora la forza e la voglia di continuare a onorare le regole dello sport e pensare a chi lavora in questo mondo”.