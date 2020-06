Riparte la B. Cosenza, Bruccini: "Confidiamo in una rimonta, abbiamo tanta voglia di salvarci"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport il centrocampista del Cosenza Mirko Bruccini ha parlato del ritorno in campo della Serie B e della corsa salvezza della squadra: “Giocheremo dieci finali e non vediamo l’ora di scendere in campo, lo spirito sarà quello giusto. Spero che la rimonta riesca come due anni fa quando ci giocavamo la promozione. Dopo mesi di inattività c’è tanta voglia di centrare l’obiettivo. - continua Bruccini - Viviamo alla giornata, partita dopo partita, consapevoli che si tratterebbe un miracolo ma anche che abbiamo 6 gare casalinghe e 4 esterne. Siamo consci della forza, della qualità e delle capacità di questo gruppo. Mister Occhiuzzi facendo il vice è sempre stato un calciatore aggiunto per questa rosa, le sue armi migliori sono l’umiltà e la modestia. Conosce bene l’ambiente e penso la società abbia fatto bene a promuoverlo. Il 3-4-3 per me non sarà un problema, anche con Braglia a volte ho giocato nel centrocampo a 2.”