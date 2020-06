Riparte la B. Dietro il Benevento la corsa è apertissima. Nove squadre in nove punti

Con l’anticipo di questo pomeriggio fra Spezia ed Empoli la Serie B riparte in blocco dopo l’antipasto del recupero di mercoledì fra Ascoli e Cremonese. Dieci giornate ad alta intensità per decidere non solo chi andrà in Serie A e chi invece scenderà di categoria, ma anche le squadre che si giocheranno i play off e i play out.

Se per la prima promossa in Serie A ci sono pochi dubbi, per la seconda e la terza (via play off) le cose si complicano tremendamente. Dietro il Benevento infatti la classifica è cortissima con l’Ascoli, squadra che a oggi giocherebbe i play out che è appena a nove lunghezze dal Chievo, ultima squadra qualificata ai play off. Fra il Crotone attualmente secondo e lo stesso Chievo i punti di distacco sono otto con cinque squadre in mezzo che hanno tutte una gradazione diversa di distacchi, nessuno incolmabile. Basta infatti una partita storta, o viceversa una buona, per rivoluzionare la classifica dal secondo all’ottavo posto ribaltando le gerarchia fossilizzate dall’emergenza Coronavirus.

Difficile quindi dire chi possa essere favorita o meno nella corsa al secondo posto anche se prima della pausa il Crotone e il Pordenone erano le due più in forma, mentre il Frosinone aveva chiuso con una piccola flessione al pari di Spezia e Salernitana. Ma anche l’Empoli – attualmente fuori dai play off – può ancora sperare per il secondo posto che dista nove lunghezze. Le prime giornate post pandemia saranno decisive per capire chi ne è uscito meglio e chi ha la rosa più attrezzata, visto e considerato che il calendario fitto e i 5 cambi a disposizione potrebbero cambiare gli equilibri in questo caldissimo finale di stagione.