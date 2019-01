Rivoluzione patavina. Padova trasformato dal calciomercato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sette è, per il momento, il numero magico per il mercato del Padova. Tanti sono, infatti, gli acquisti portati a termine dal club veneto nella prima metà del mercato di gennaio. Una vera e propria rivoluzione, figlia della brutta classifica così come del ritorno in panchina di Pierpaolo Bisoli che per il rilancio della squadra ha chiesto innesti di qualità ed esperienza. In particolare la difesa è stata completamente rinnovata. Merelli fra i pali e linea a quattro con Cappelletti, Capelli, Ceccaroni e Trevisan era il fronte difensivo patavino nell'ultimo match di campionato dello scorso 30 dicembre contro il Livorno. Minelli in porta, Morganellia e Longhi esterni con la coppia Cherubin-Andelkovic al centro è invece il nuovo profilo disegnato attraverso il mercato. Un restyling, questo, che sta riguardando anche il centrocampo, con l'innesto di Calvano e l'attacco con il tesseramento dell'ex Carpi Mbakogu.

Finita qui? Difficile pensarlo perché i rumors di mercato continuano a farsi sentire, con Cissé dell'Hellas Verona che continua ad essere seguito con grande attenzione.

Infine il mercato in uscita. Guidone, Vogliacco, Della Rocca, Sarno, Belingheri e Salviato possono lasciare nel giro dei prossimi giorni Padova. Loro avvenutra in biancoscudato è terminata e per ognuno di loro si cercherà la soluzione migliore.