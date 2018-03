RMC SPORT - Micheletti: "Pari con l'Inghilterra non sposta nulla per corsa al ct”

Giorgio Micheletti, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha parlato così della corsa al ruolo di ct della Nazionale. “Il pareggio contro l'Inghilterra sposta gli equilibri nella scelta del ct? Se partiamo dal presupposto che Di Biagio è un ct in lotta per la riconferma o per restare, non credo sposti niente, così come non sposta niente in negativo la sconfitta contro l'Argentina. Io sono di questo parere, non è mai l'allenatore che fa la squadra ma sono i giocatori che fanno l'allenatore. Proviamo a dare, pur con tutto il rispetto per chiunque, a Mourinho il Verona e a Guardiola il Crotone e vediamo quanto possono fare meglio di Pecchia e Zenga. Se i giocatori sono quelli allora gli allenatori sono quelli. Nel Milan di Sacchi probabilmente avremmo vinto anche noi se fossimo scesi in panchina", le parole di Micheletti.