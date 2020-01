© foto di Carlo Giacomazza/Tuttosaleritana.com

Intervistato da Seitv l’agente Vittorio Sabbatini ha parlato della situazione di Milan Djuric alla Salernitana e sulle voci di mercato che riguardano il suo assistito: “Sta dando seguito a quanto fatto nel finale della scorsa stagione. Ha concluso il girone d’andata in modo eccellente e ha aperto il ritorno allo stesso modo. È un ragazzo di sani principi, li segue sia nella vita sia in campo, è un ragazzo serio e questo è fondamentale per costruire un ottimo rapporto coi compagni e il mister. Tutti ci auguriamo che possa andare in doppia cifra anche grazie al lavoro fatto da mister Ventura, un vero maestro, che ha saputo imprimere una mentalità congeniale alle caratteristiche e al credo calcistico del giocatore. Siamo molto orgogliosi di poter lavorare accanto a una persona del suo livello e del suo spessore. - conclude Sabbatini – Mercato? Ci sono sempre manifestazioni di gradimento, ma è in un grande club e sta giocando tanto, questo non è il momento giusto per pensare al futuro”.