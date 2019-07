Salernitana, blindati Di Tacchio e Djuric

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSalernitana.com

Offerte ricevute ma rifiutate. Perché difficilmente da Salerno si muoveranno il centrocampista Francesco Di Tacchio e l'attaccante Milan Djuric.

Stando a quanto riferisce Il Mattino, infatti, la Salernitana avrebbe respinto l'offerta del Pescara per Di Tacchio, mentre avrebbe proprio blindato Djuric per l'impossibilità di trovare, sul mercato, un suo sosia, oltre poi a non aver trovato la giusta situazione per pareggiare l'ingente investimento fatto lo scorso anno per ingaggiare il giocatore.