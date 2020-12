Salernitana, Bogdan: "Abbiamo tanta fiducia in noi e andiamo avanti. Abbiamo un obiettivo"

vedi letture

L'attaccante della Salernitana Luka Bogdan ha parlato alla stampa dopo il successo sul Cittadella: "Ho visto la palla arrivare e sono partito in terzo tempo - evidenzia TuttoSalernitana.com -. E' andata bene, sono contentissimo perché abbiamo vinto un match importantissimo e difficile. Abbiamo tanta fiducia in noi e andiamo avanti. Sapevamo che il Cittadella è una squadra forte: abbiamo lavorato tanto in settimana su questo aspetto. E seguiamo sempre le indicazioni del mister. Ora che siamo primi ogni partita diventa difficile perché chiunque vuole batterci. Ho avuto un inizio difficile, mi sono fatto male, ma ora sto bene. Abbiamo venticinque titolari in rosa e chi va in campo dà sempre il suo contributo. Con i compagni e il mister c'è un bellissimo rapporto. Quello di oggi è il gol più importante della mia carriera e lo dedico a mio padre che è stato il mio allenatore da quando sono piccolo. Abbiamo un obiettivo, ma pensiamo partita dopo partita".