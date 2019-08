Salernitana-Cerci: come può cambiare la squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se già domenica calcherà il campo dell'"Arechi" è difficile dirlo, la recente inattività probabilmente giocherà una parte importante in tal senso, ma che presto Alessio Cerci diverrà uomo chiave per la Salernitana è facile da immaginare. Mister Ventura lo ha voluto fortemente, e l'attaccante ha fortemente voluto il mister, per rilanciare una carriera che non è mai esplosa come avrebbe dovuto. Ma i cui picchi massimi sono stati toccati proprio con la supervisione del tecnico.

Viene da chiedersi, però, quali possono essere le "ripercussioni" che l'arrivo di Cerci in granata potrebbe portare.

Si va verso il cambio di modulo? - Gli anni di Pisa, in cui Cerci galoppava come una scheggia sulla fascia sono ormai lontani, e ben diversi da quelli in cui Ventura, nel più recente biennio a Torino (2012-2014), lo impiegava nel 3-5-2 a fianco di Immobile. Modulo, questo, sicuramente congeniale al tecnico, che difficilmente opterà per il passaggio al 4-3-1-2 dove proprio Cerci potrebbe anche svariare sulla trequarti (Rosina probabilmente sul piede di partenza), permettendo quindi un maggior utilizzo della altre punte in rosa. Ipotesi appunto difficile, ma non impossibile, considerando che a quel punto, ma a miglior condizione fisica, si potrebbe persino passare al 4-3-3.

Chi farà spazio a Cerci - Qualora non si andasse per soluzioni diverse al 3-5-2, Cerci agirebbe come seconda punta, quasi sicuramente a discapito di Djuric. Ballottaggio poi per gli elementi in rosa, anche se a ora Giannetti sembra il favorito: a ogni modo, visti i possibili cambi di modulo, si giocano una buona opportunità anche Cicerelli e Lombardo, che potrebbero poi andare a supportare proprio Cerci, ormai più destinato al ruolo di attaccante, e non esterno.