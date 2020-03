Salernitana, Cicerelli e la discussa firma con la Lazio: "Solo una cosa formale. Burocrazia"

Emanuele Cicerelli, nell'ultimo mercato, ha firmato un contratto con la Lazio, pur rimanendo in forza alla Salernitana, in prestito. Il centrocampista, nel corso di un'intervista a granatacento.com, è tornato sul tema, che ha fatto discutere tra i tifosi granata:

"Ci può stare che un tifoso ci resti male e si infastidisca. Ci tengo a precisare una cosa, però: il mio pensiero è rivolto alla Salernitana, non sono assolutamente il tipo che tira indietro la gamba perchè immagina il futuro altrove. Non è nella mia indole, voglio sempre dimostrare di essere valido anzitutto a me stesso. A Salerno sto benissimo, devo tanto a questa piazza e la firma con la Lazio è semplicemente un qualcosa di formale e burocratico, come la dirigenza ha spiegato anche pubblicamente. C’è stato un riconoscimento al mio impegno, ma non ho nessun problema a dire che resterei volentieri in granata".