Salernitana, Cicerelli: "Obiettivi? Ci godiamo il momento. Ora due partite difficilissime

vedi letture

Emanuele Cicerelli, esterno della Salernitana, intervistato da Dazn, commenta così la vittoria con l'Entella nell'anticipo di B andato in scena ieri sera all'Arechi: "Sono entrato bene in partita, favorito anche dai miei compagni. Si giocava su ritmi alti, quindi è stato più facile per me. Loro nel primo tempo sono stati molto bravi a restare compatti e ripartire. Saremo spettatori interessati dell'Empoli, era importantissimo vincere. Ora ci sono due partite difficilissime, ma siamo consapevoli delle nostre forze, quindi ci andiamo a giocare le nostre chances. Obiettivi? Preferiamo non parlarne e goderci il momento. Per me è stato un momento un po' così, io rispetto le scelte del mister e l'importante è farsi trovare pronti quando chiamati in causa".