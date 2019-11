© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

E' tuttosalernitana.com a intervistare, a margine di un evento che si è tenuto in città e che vede la squadra impegnate nelle scuole, il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio: "La maglia granata è una maglia storica, e noi ora ci impegneremo molto per far conoscere cosa sia la Salernitana anche al di fuori del concetto calcistico. Il campionato? Siamo partiti bene, è normale avere poi alti e bassi ma stiamo cercando di portare quanta più gente possibile allo stadio perché l' "Arechi" ci può dare una marcia in più: e questo discorso vale in casa e in trasferta. Il nostro popolo può contribuire alla creazione di qualcosa di importante".