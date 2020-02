Salernitana e il sogno Serie A. Con la promozione sicuro l'addio di Lotito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con una serie di risultati favorevoli e la vittoria sul Trapani nel match di lunedì sera, la Salernitana di Claudio Lotito e Gian Piero Ventura potrebbe trovarsi al secondo posto nella classifica di Serie B. Una posizione, questa, che se mantenuta fino al termine della stagione, garantirebbe ai granata la promozione diretta nella massima serie.

Un traguardo, questo, che paradossalmente rischia di creare un terremoto all'interno del club campano. Regolamento federale alla mano, infatti, Lotito, già proprietario e presidente della Lazio, non può essere titolare di due società partecipanti allo stesso campionato.

Nel comma 1 dell’articolo 16 bis delle NOIF (Norme organizzative interne federali), pubblicato da Calcio e Finanza, si stabilisce che «non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale». Si evince dunque che già oggi la situazione di realtà come Salerno o Bari (di proprietà della famiglia De Laurentis) sia in deroga rispetto ai regolamenti vigenti, con l'intento di permettere il rilancio di piazze storiche del nostro calcio protagoniste di dissesti finanziari negli ultimi anni.

Con la Salernitana in A la proprietà avrà a disposizione 30 giorni di tempo entro i quali dovrà concretizzarsi la cessione.