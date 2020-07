Salernitana-Empoli, all'Arechi presente anche Claudio Lotito

Salernitana-Empoli rappresenta un importante spartiacque per la stagione delle due squadre, soprattutto in ottica playoff. Infatti, entrambe lottano per assicurarsi un posto negli 'spareggi' di agosto. E per l'occasione, allo stadio 'Arechi', si è presentato anche il co-patron Claudio Lotito che mancava, in terra campana, dallo scorso ventinove giugno. A riportare la notizia è TuttoSalernitana.com.