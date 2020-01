Fonte: Tuttosalernitana.com

Intervistato dall'emittente Seitv durante la trasmissione sportiva "Assist", il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha confermato l'interesse per il difensore Ramzi Aya. "Lo stiamo seguendo con interesse, ma oggi per chiudere una trattativa non bisogna essere in tre ma in sei e tutte le componenti devono viaggiare nella stessa direzione. Vedremo cosa succederà in futuro". Confermata la volontà di prendere anche un centrocampista e di concentrarsi sul reparto offensivo qualora si verificasse una opportunità irrinunciabile che ad oggi non c'è. Smentita invece la pista Bogdan. È Aya il principale indiziato per la difesa granata