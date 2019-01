Salernitana, Gregucci chiede quattro rinforzi

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa mister Angelo Gregucci è stato chiaro: servono quanto prima rinforzi in tutti i settori per vivere un girone di ritorno da protagonisti. Ad ora, però, Lotito, Mezzaroma e Fabiani non hanno operato alcun movimento nè in entrata, nè in uscita. Si spera che il tecnico possa fornire una relazione dettagliata e positiva su quei calciatori già in organico e che, senza cambio in panchina, sarebbero andati via. Al momento l'ex trainer di Lecce e Atalanta ha promosso a pieni voti Andrè Anderson, Alessandro Rosina, Raffaele Pucino e Luigi Vitale, gente che aveva ormai la valigia pronta a prescindere dalle rispettive posizioni contrattuali. In tanti, invece, lasceranno Salerno quasi certamente: da Nicola Bellomo a Francesco Orlando passando per Augustin Vuletich, Moses Odjer e, forse, Romano Perticone e Djavan Anderson, mentre è ancora tutto da scrivere il futuro di Milan Djuric e Romano Perticone, sondato con insistenza dal Venezia che corteggia anche Bocalon. In entrata tutto fermo, sembra sfumare anche l'approdo di Stoian che, in realtà, vicinissimo alla Salernitana non è mai stato. Iemmello è il sogno dell'ultima ora, ma il Foggia vorrebbe trattenerlo. Stesso discorso per Fabio Mazzeo, mentre Floccari potrebbe accettare la proposta della Spal e restare fino a giugno per poi entrare in dirigenza. Su Ceravolo è autentica asta, Cocco è stato proposto, ma non convince, negli altri reparti è impossibile ad ora un ritorno di Salvatore Monaco in virtù del recupero di Bernardini.