Salernitana, i convocati di Ventura per la sfida contro la Juve Stabia

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Juve Stabia e Salernitana. Spiccano due assenze per certi aspetti inattese. Non ci sarà il centrocampista Marco Firenze che, proprio in queste due settimane, aveva apparentemente recuperato la miglior condizione dopo una serie di stop dettati da motivi fisici. Sarebbe stato sicuramente titolare nel terzetto di centrocampo completato da Akpa Akpro e Di Tacchio, a questo punto toccherà quasi certamente a Maistro sostituirlo in una sorta di 3-4-1-2 a trazione anteriore. Out anche Alessio Cerci e purtroppo non è una novità in casa granata. La scorsa settimana fu disputata un'amichevole proprio per consentire al fantasista di mettere minuti nelle gambe, evidentemente non è pronto pur essendo passati tre mesi e mezzo dal primo allenamento con la Salernitana. Prima convocazione per Billong, recuperati pienamente Karo, Lombardi, Cicereli e Giannetti. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.