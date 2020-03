Salernitana, la squadra è tornata in campo sotto gli occhi di Ventura

La Salernitana ieri è tornata in campo per allenarsi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è stata una ripresa anomala quella di ieri mattina al Mary Rosy. Squadra divisa in tre gruppi, solo corsa, niente partitella e, soprattutto, presenze scaglionate nello spogliatoio. Per un atleta professionista l’allenamento è importante, ma è chiaro che l’attenzione è rivolta ad altro. Peraltro, i calciatori sono obbligati a restare a Salerno o nei comuni limitrofi di residenza e quindi i contatti con i familiari avvengono solo attraverso il telefono. A osservare la seduta di allenamento, diretta da Ventura, c’era il ds Fabiani, unico dirigente al lavoro. Tutti gli altri, infatti, sono in ferie o lavorano da casa. La Salernitana ha previsto per domani mattina un’altra sgambatura, ma la decisione sarà confermata oggi.