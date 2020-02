© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La Salernitana si gode le prestazioni di Cristiano Lombardi, nuovo padrone della corsia destra nel 3-5-2 di Ventura che sembra avergli trovato la posizione giusta per sfruttare al meglio le sue caratteristiche venendo ripagate da quattro assist, tre per Djuric con cui sembra trovarsi a occhi chiusi, e uno a Giannetti, oltre a tre reti. Per Lombardi, come riporta Il Mattino, ora l’obiettivo è continuare così e provare a salire sul podio dei migliori assistman staginali del club campano. In testa c’è Luigi Vitale che nella stagione 2016/17 ne sfornò ben nove, sul secondo gradino del podio, a quota 7, c’è ancora l’esterno ora allo Spezia affiancato da Mattia Sprocati (entrambi nel 2017/18), mentre al terzo posto ecco Alfredo Donnarumma con sei assist nel 2015/16.