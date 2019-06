Salernitana, Menichini resta. Ma quanti dubbi

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Con ogni probabilità sarà Leonardo Menichini a guidare la Salernitana per la prossima stagione, forte anche della clausola di rinnovo automatico scattata per il raggiungimento della salvezza. In queste ore, però, il presidente Claudio Lotito e il direttore generale Angelo Fabiani si sono confrontati per fare il punto della situazione. La società, attraverso un comunicato stampa, ha promesso la serie A e sta valutando la possibilità di affidare la panchina ad un allenatore che abbia maggiore confidenza con le vittorie in cadetteria. Marco Baroni è candidatura autorevole, ma l'ex trainer del Benevento potrebbe decidere di restare fermo dopo la risoluzione contrattuale a Frosinone in attesa di chiamate allettanti dalla A. Roberto Breda ha rinnovato con il Livorno, ma era la prima scelta già durante la gestione Gregucci. Piaceva molto anche Ivan Juric, accasatosi tuttavia al Verona durante i play out. La fuga di notizie dallo spogliatoio e alcune situazioni tecniche (Micai a Venezia era stato sostituito, fu Lotito ad opporsi alla scelta del mister), al di là che in tre gare giocate Menichini ne ha perso due e se non fosse stato per il penalty di Di Tacchio, che ha regalato di fatto la salvezza ai granata contro i lagunari, oggi si starebbe parlando di altro. il 24 giugno la proprietà ha indetto a Salerno una conferenza stampa e difficilmente in 48 ore muteranno gli scenari. Toccherà a Menichini dimostrare di poter vincere anche in B: partendo dall'inizio non basterà essere soltanto un buon gestore, ma servirà sopratutto avere una buona dose di esperienza per puntare a qualcosa in più di una semplice salvezza.