Salernitana, occhi sul mercato. Per la difesa piace Buongiorno del Torino

Guarda già al mercato di gennaio la Salernitana, che pensa a innesti in tutti i reparti. In pole, stando almeno a quanto riferisce tuttosalernitana.com, un rinforzo offensivo, da ricercare nel profilo di Federico Dionisi, un po' ai margini del Frosinone e già sondato in estate, ma un altro nome monitorato da parte dei campani è quello di Alessandro Buongiorno, talento scuola Torino e fresco di rinnovo contrattuale con i piemontesi, ma deciso a fare un'ulteriore esperienza in B per guadagnare minutaggio. Il difensore sarebbe elementi gradito a mister Fabrizio Castori, che lo ha avuto sia a Carpi che a Trapani.