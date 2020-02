Salernitana, onestà Ventura: "Contava la vittoria, ma prova non brillante"

Gian Piero Ventura

Una vittoria importante, tre punti che rilanciano la Salernitana al terzo posto. E' un Giampiero Ventura contento per il risultato, ma insoddisfatto della prestazione della squadra. Queste le parole dell'allenatore granata al termine del match: "I tre punti sono l'aspetto più positivo di questa partita. Abbiamo fatto un passo indietro nel gioco. Nei primi minuti abbiamo creato tanto, poi nel secondo tempo siamo scomparsi dal campo. Gli stessi ragazzi mi hanno detto che potevano fare di più, sono consapevoli e questo è un bene. Qualcuno ha pagato un po' di stanchezza e forse anche io ho valutato male il recupero di alcuni. E soprattutto, credo, che la possibilità di migliorare la classifica abbia inciso, e non poco, sull'aspetto psicologico della squadra. Abbiamo una settimana per recuperare energia, forze. A Verona ci aspetta una partita difficile, contro un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà anche all'andata. Mi auguro che non giocheremo come stasera, ma voglio vedere una Salernitana come quella di Benevento e Pescara. Cicerelli e Lombardi sono soltanto acciaccati, stanchi. Credo che lunedì prossimo ci saranno entrambi".