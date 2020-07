Salernitana, ottimismo Heurtaux: "Possiamo vincere con lo Spezia"

Al termine del match tra Pordenone e Salernitana, il difensore granata Thomas Heurtaux è stato intervistato da Dazn. Queste le sue parole: "Siamo venuti qua per vincere e abbiamo cercato di fare il gol che ci avrebbe regalato la vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti, è stata una partita chiusa, piena di duelli. Siamo dispiaciuti per non aver preso i tre punti. Ci aspettavamo novanta minuti difficili, potevamo fare qualcosina in più però abbiamo tutto quello che avevamo. Ora pensiamo al prossimo impegno, l'ultimo del campionato. Il rigore? Le immagini parlano chiaro. Non mollo niente, sono contento di dare una mano. Per me è importante giocare. Non è stata una stagione facilissima, ma ho voglia di dare il mio contributo".