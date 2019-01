Salernitana, Pucino: "Vittoria fondamentale a Palermo"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato dai colleghi di LiraTv, il difensore della Salernitana Raffaele Pucino ha parlato di passato, presente e futuro caricando l'ambiente ed elogiando il tecnico Angelo Gregucci tra gli artefici dell'impresa del Barbera: "E' stata una vittoria fondamentale. Non è mai facile conquistare tre punti in casa della prima in classifica, sono anche contento dal punto di vista personale perchè finalmente sto avendo spazio. Con Gregucci abbiamo trovato la serenità necessaria, l'autostima è la cosa più importante e le prestazioni ci stanno ripagando dei nostri sacrifici. Il mister sta facendo un ottimo lavoro, non mi va di parlare delle gestioni precedenti. Ora dobbiamo continuare a dare tutto per la maglia e per la società, devo tutto alla tifoseria perchè mi ha sempre dimostrato tanta stima ed è come se fossi a casa. Sono legatissimo alla casacca granata, insieme ai miei compagni vogliamo regalare una soddisfazione alla piazza. L'obiettivo? Vincerle tutte a partire dalla gara col Lecce, torniamo da Palermo con maggiore convinzione e ciò ci aiuterà nel nostro cammino. Gregucci ci chiede di imporre il nostro gioco, noi lo seguiamo e lo ascoltiamo con entusiasmo. Ci aspetta un'altra gara contro un avversario di livello, ma siamo carichi: abbiamo iniziato la settimana con la giusta attenzione e cattiveria".