Salernitana-Reggiana, si va verso lo slittamento a lunedì. Si attende la decisione della Lega B

Secondo quanto riferito da Il Mattino la gara fra Salernitana e Reggiana, in programma domani, sarà rinviata a lunedì 2 novembre nella speranza che in casa emiliana possa rientrare l’emergenza che ha portato ad avere ben 29 positivi (fra squadra e staff) al Covid-19. Una decisione arriverà oggi con i campani che hanno aperto ufficialmente al rinvio e la Lega B che però ancora non si è espressa in merito nonostante la Reggiana sia pronta a fare leva sull'articolo 28 dello Statuto Lega Nazionale Professionisti Serie B, con il comma 2 che afferma: “È in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare”.

La Salernitana, qualora si decida per il rinvio a lunedì, sarà costretta a un vero e proprio tour de force visto che poi venerdì si troverà a scendere nuovamente in campo contro la SPAL sia per la volontà di non essere costretta a giocare senza i nazionali sia perché uno slittamento potrebbe aprire un braccio di ferro con Raisport che trasmetterà la gara in chiara come da accordi presi al momento della cessione dei diritti tv.