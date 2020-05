Salernitana, terminati esami a giocatori e staff. Riprendono allenamenti al Centro Sportivo

vedi letture

Anche la Salernitana scalda i motori in vista del ritorno in campo dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi, come testimoniano i canali social del club campano, sono stati completati tutti gli esami (tamponi e test sierologici) per i granata che sono tornati ad allenarsi in maniera individuale nel centro sportivo Mary Rosy.