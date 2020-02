Salernitana, Ventura: "Benevento non ci prese a pallonate, ci crediamo"

Fonte: Tuttosalernitana.com

Conferenza stampa questa mattina per il tecnico della Salernitana Gian Piero Ventura, molto motivato in vista della sfida di domani sera a Benevento: "Siamo una squadra completamente diversa da quella dell'andata. Non mi sembra che ci abbiano preso a pallonate, si è sbloccata su una giocata individuale proprio mentre si stava incanalando sullo 0-0. In quattro mesi sono cambiate tante cose, c'è maggiore consapevolezza e parliamo quasi la stessa lingua. Domani sarà una tappa importante nel nostro percorso di crescita. Certamente il Benevento non è primo a +15 per caso, ci sono calciatori come Maggio e Sau che hanno giocato per anni in serie A o addirittura in competizioni internazionali. I giocatori in organico sono tutti di livello per la B, c'è poco da aggiungere. Ci sarà da soffrire in alcuni frangenti, ma andremo a giocarcela con la massima umiltà per capire a che punto siamo del nostro percorso".

Ventura inevitabilmente parla del mercato e delle polemiche per alcune operazioni fatte con la Lazio: "Secondo me se ne sta parlando anche troppo. Tutti i calciatori sono ambiziosi, Cicerelli in cuor suo poteva sperare di approdare alla Lazio a prescindere dagli sviluppi che ci sono stati in queste ore. Se ti accontenti di vivacchiare a Salerno devi cambiare mestiere. La Salernitana è figlia del proprietario della Lazio, nulla vieta che già l'anno prossimo potranno tornare qui Novella, Morrone e lo stesso Cicerelli qualora ce ne fosse la necessità. Passare alla Lazio non significa che giocheranno necessariamente lì. In generale io sono contento che il valore di molti giocatori in organico sia aumentato, sono arrivate delle richieste importanti da club di categoria superiore. Per fortuna il mercato è chiuso e cercheremo di fare il massimo con i giocatori che abbiamo a disposizione. Capezzi può fare due ruoli, sta bene e l'ho convocato. Aya ha fatto 19 partite da titolare in B a Pisa, Curcio è fermo da tempo ed è un discorso diverso. Credo e spero ci daranno una mano tutti e tre. Poi ci sono sogni che non si possono realizzare. Ho sentito tanto parlare dell'attacco, poi vedo i numeri e dicono esattamente il contrario".

Infine sul campionato in generale e sulla soglia 48 punti per la salvezza indicata da Fabiani: "Chi c'era l'anno scorso è rimasto deluso dall'andamento della stagione e dice così perché teme di imbattersi in altre sgradite sorprese. Finire tra le prime otto rientra nelle nostre corde, non accadesse vorrà dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Empoli e Cremonese hanno fatto un mercato completamente diverso da quello della Salernitana, eppure mi sembra che stiamo messi meglio in classifica. Il campo è sempre il giudice unico, i nomi sulla carta non vincono le partite. Concentriamoci sulla partita di domani, anche se mi preoccupa di più quella contro il Trapani. Cerci? L'ho convocato perché finalmente ha svolto tutta la settimana con noi. Sta meglio e sta facendo di tutto per mettersi a disposizione. Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma sa che lo aspettiamo".