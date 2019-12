Salernitana, Ventura: "Bravi a non mollare"

Salernitana - Crotone 3-2

Una vittoria importante per la Salernitana. Una vittoria sperata e voluta fino all’ultimo minuto: Crotone battuto e raggiunto in classifica. E dopo la brutta prestazione di Cittadella, mister Gian Piero Ventura, al termine del match, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel.tv. Queste le parole del tecnico granata: "Smuovere la classifica era la cosa più importante. Nelle ultime partite abbiamo raccolto poco, anzi pochissimo sia per demeriti nostri, sia per alcuni errori di altri. Oggi abbiamo meritato la vittoria: siamo andati subito sotto, l'abbiamo recuperato e siamo stati bravi a non mollare. Non era facile giocare in una situazione come quella che si è creata qui. Ho visto una squadra unita e più forte delle avversità. Abbiamo tanti calciatori fuori, ma nonostante tutto abbiamo fatto un'ottima prestazione. Molte volte ci manca la serenità giusta e quel pizzico d'esperienza in più. Dai momenti di difficoltà si viene fuori con il gioco e con il carattere. Dopo lo scialbo primo tempo di Cittadella, oggi la risposta della squadra è stato positiva. Bisogna continuare a lavorare e migliorare. Abbiamo tanti giovani, ma sanno che devono imparare, lavorare tanto e poi crescere. Gondo, oltre ai due gol, ha disputato un'ottima partita è sulla buona strada".