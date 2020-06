Salernitana, Ventura: "Campionato falsato? Direi più che altro stretto nei tempi"

Dalle colonne di Tuttosport è intervenuto il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura. Felice di riprendere la stagione, seppur tra mille incognite: "Un campionato d’estate non l’ha mai vissuto nessuno e quindi per tutti noi sarà una sfida da affrontare con cautela e curiosità. Manca il tempo per il raggiungimento della buona condizione fisica, collettivamente finora si è lavorato poco. Oltretutto si giocherà ogni tre giorni a anche se di sera il caldo si farà sentire. Conteranno, poi, le diverse situazioni ambientali perché, per esempio, le squadre che giocheranno in città di mare dovranno fare conti con l’intensa umidità che può creare problemi considerevoli di disidratazione. Penso però che si dovrà lavorare in tre direzioni. 1) Agire sul piano mentale, lo stress può far più danni di caldo e malanni fisici; 2) Curare l’aspetto atletico dei singoli sapendo che dietro non c’è una preparazione sostanziale e che quindi per arrivare all’esplosione atletica da prestazione sarà necessario osservare un percorso graduale. Temo però che non tutti i giocatori sopporteranno questo nuovo tipo di lavoro; 3) Giocare in uno stadio senza spettatori fatalmente avrà delle ripercussioni. I tifosi sono una componente fondamentale del calcio e incidono sulle prestazioni di una squadra".

Conclude poi: "Campionato falsato? Direi più un campionato particolare, stretto nei tempi, intenso, figlio della necessità ma difficile per tutti. Non crea, insomma, disparità, si parte tutti alla pari. A 10 turni dalla fine tutto è possibile. Gli obiettivi di inizio stagione sono stati centrati e ora proviamo a divertirci".