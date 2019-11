Salernitana, Ventura: "Dispiace per il risultato. Spero arrivi il VAR"

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Prosegue la maledizione dello Zini per la Salernitana, che cade a Cremona per 1-0 per opera del gol di Ciofani. Seconda sconfitta consecutiva fuori casa per i granata che recriminano anche per alcune decisioni arbitrali. Questo il commento a fine partita del tecnico Ventura, rilasciata all'emittente salernitana OttoChannel: "E' stata una partita strana, con tanti episodi. Sono dispiaciuto per il risultato perché la prestazione della squadra c'è stata. Per esempio rispetto alla sfida con il Pisa, dove abbiamo meritato la sconfitta e non siamo scesi in campo, oggi meritavamo di più. Anche a Venezia facemmo una grande partita: un gol annullato, due pali. E se oggi avessimo messo in rete la palla nella tripla occasione ora staremo a parlare di altro. Peccato, potevamo fare un bel salto in classifica, ma aspettiamo la prossima occasione. E' inutile parlare delle scelte arbitrali perché ormai la partita è finita. Spero soltanto che anche in Serie B, che è un campionato professionistico, arrivi presto il VAR. La sosta ci servirà per recuperare gli infortunati: ho messo Cicerelli e Giannetti ma si vedeva chiaramente che non erano al massimo della condizione. Dobbiamo avere pazienza anche con Cerci. Ripeto mi dispiace per la sconfitta, ma si sa il calcio è questo. Bisogna accettare il verdetto del rettangolo di gioco".