Salernitana, Ventura: "Rammarico per il risultato, felice per il gioco"

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Si ferma a tre la striscia di successi esterni consecutivi per la Salernitana, che al Penzo di Venezia affonda sotto i colpi dell'ex Bocalon. Al termine della partita il tecnico granata Giampiero Ventura è intervenuto ai microfoni di OttoChannel per commentare i novanta minuti: "Oggi c’è un po’ di rammarico per il risultato ma sotto il profilo del gioco sono molto più contento di quando avevamo vinto. A Trapani avevamo vinto facendo una partita non straordinaria, contro il Venezia abbiamo creato molto, due pali, un gol annullato e altre situazioni. Nella ripresa abbiamo spinto un po’ meno, con l’ingresso di Jallow li abbiamo schiacciati ma non siamo riusciti a pareggiare. Per me abbiamo fatto un passo avanti, è un po’ bizzarro ma è così. Potevamo fare meglio ma diverse situazioni sono state creare: ad esempio siamo arrivati sul vertice dell’area di rigore e siamo tornati indietro piuttosto che andare avanti. Su questo dobbiamo lavorare. C’è rammarico per il risultato ma sono soddisfatto per la prova. I tre che sono entrati sono entrati con lo spirito giusto. Jallow sta ritornando pian piano, Lombardi ha fatto i primi venti minuti del campionato. È un gruppo che sta lavorando, Kiyine ha cambiato tre ruoli in tre partite consecutive. Abbiamo vissuto un’emergenza enorme. Ora si vedono le prime speranze di luce. Cicerelli non so se riusciremo a recuperarlo. Spero che prima o poi avrò a disposizione anche Akpa Apro. L’arbitraggio? Non parlo mai dell’arbitro. Son stato ammonito perché ho messo il piede fuori dall’area tecnica. Al di là del gol che poteva essere valido o meno, ritengo che solitamente uno dovrebbe avere un metro comune. Ma l’arbitro non ha inciso minimamente sul risultato".