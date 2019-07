© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importante colpo di mercato in arrivo per la Salernitana. Stando alle indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com è ai dettagli la trattativa per Alessio Cerci (31). Il fantasista oggi ha pranzato a Salerno insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani e potrebbe firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione a cifre importanti. Riabbraccia Giampiero Ventura dopo l'ottima avventura a Torino.