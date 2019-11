Salernitana, Ventura: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Conferenza stampa questa mattina per il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura, convinto che domani sia un test molto importante per monitorare il processo di crescita della sua squadra: "Dal primo giorno in cui sono arrivato ho detto che dobbiamo impegnarci per acquisire conoscenze e cultura del lavoro. Se ottieni questo diventa tutto più semplice e ci permette di non partire ogni anno da zero. Voglio costruire qualcosa di duraturo per Salerno, non mi spaventano le vittorie o le sconfitte perchè il discorso è molto più ampio. Quando ci siamo ritrovati a San Gregorio c'erano tanti giocatori, molti giovanissimi: dovevamo trasformarli in un gruppo e direi che ci siamo riusciti. Lo step successivo era quello di trasmettere idee e identità, anche da questo punto di vista possiamo essere soddisfatti. Ora dobbiamo fare il salto di qualità senza limitarci al compitino, mi aspetto personalità nelle giocate tecniche ma chiaramente questo processo richiede tempo. Vi faccio un esempio: a Cremona, nei primi minuti, abbiamo rasentato la perfezione, è bastato un passaggio sbagliato per andare in difficoltà e accantonare questa perfezione. Se vogliamo possiamo, ma a volte il percorso di crescita passa anche dall'errore".

Ventura prosegue: "Noi calciamo troppo poco, abbiamo numeri non buoni sul piano offensivo. Ho le idee chiare anche sotto questo aspetto, ma dobbiamo avere pazienza. Il rientro dei nazionali ci dà soluzioni in più, purtroppo tutti e tre sono reduci da virus influenzali ma concettualmente stanno bene. Karo mi ha dato rassicurazioni, sono contento. Djuric titolare? E' uno dei dubbi che porterò con me fino a domani. Fino a quando eravamo dodici contati era piuttosto semplice fare la formazione, oggi finalmente qualcuno sta recuperando pur non essendo al 100%. A mio avviso la Juve Stabia giocherà col 4-3-3, qualora dovessero cambiare atteggiamento tattico noi manterremo lo stesso undici pur variando qualcosina. Quello che conta è avere alternative in tutti i ruoli. Kalombo scalpita, ma Karo è una garanzia è sta bene. Firenze e Cerci restano a casa perchè hanno bisogno di lavorare".